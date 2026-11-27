Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Un amplio operativo se desarrolló esta mañana para trasladar a uno de los hijos de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, a San Pedro de Montes de Oca, al sepelio de su hermano, Kishner López.

Alias “Chucky” llegó acompañado de autoridades, según se pudo ver en imágenes compartidas por el Ministerio de Justicia y Paz.

Visita breve del hijo de Pecho de Rata

Según pudo conocer Noticias Repretel, esta persona estuvo alrededor de cinco minutos en las instalaciones de la funeraria y después se retiró. El dispositivo policial fue muy rápido.

Las otras dos hermanas de Kishner decidieron no llegar al lugar.

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