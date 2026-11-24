Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Una técnica judicial de la Fiscalía de Los Chiles, de apellidos Flores Parrales, figura entre las 12 personas detenidas durante una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y la legitimación de capitales.

La investigación del caso Norte

Según las autoridades, la funcionaria judicial presuntamente colaboraba con el grupo criminal al alertar sobre movimientos policiales e investigaciones que se seguían contra sus integrantes.

Debido a su puesto en la Fiscalía de Los Chiles, tenía acceso a expedientes, nombres e información relacionada con diferentes investigaciones judiciales.

Así operaba la organización criminal

La investigación permitió determinar que la agrupación recibía cocaína en la frontera con Panamá y la trasladaba en vehículos hasta Los Chiles.

Desde esa zona, utilizaba a personas conocidas como “mulas”, quienes recibían un pago para transportar pequeños cargamentos de droga a pie por la trocha fronteriza hasta Nicaragua.

24 allanamientos y 12 detenidos

Agentes de la Sección de Crimen Organizado del OIJ, en conjunto con el Ministerio Público, ejecutaron 24 allanamientos en Los Chiles, Cartago y la zona sur del país.

Las autoridades también investigan la posible participación de dos oficiales de la Fuerza Pública, uno destacado en Los Chiles y otro en la zona sur, quienes presuntamente suministraban información a la organización. De momento, no fueron detenidos.

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