Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Usuarios de redes sociales informaron sobre un accidente de tránsito en el que un hombre cayó de su motocicleta.

Según lo que explican, se trataría de un adulto mayor que derrapó mientras conducía el vehículo.

Video de Waze Costa Rica

Esta situación ocurrió en Puente Salas, en Barva, hacia Heredia, y los usuarios la reportaron a eso de las 7:00 p. m. de este lunes 23 de noviembre.

Después del suceso, el hombre se levanta, recoge sus pertenencias y retoma su motocicleta.

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