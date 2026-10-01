‘Vértigo 2: Punto Muerto’ está de estreno en Nova Cinemas

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La película Vértigo 2: Punto Muerto está de estreno esta semana en Nova Cinemas, y el público puede encontrar esta producción en cartelera junto con otras opciones cinematográficas en el territorio nacional este primero de octubre.

La cartelera de Nova Cinemas también continúa con Avengers Endgame: Bonus, de acuerdo con la programación de estrenos, y ambas producciones se presentan en las salas de cine durante esta semana en el país.

El reporte no detalla horarios, precios de entradas ni cantidad de funciones disponibles para estas películas en Nova Cinemas en el territorio nacional hasta el cierre de la información del mediodía de hoy.