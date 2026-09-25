Vehículo choca contra el tren: reportan dos personas atrapadas

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La Cruz Roja informó sobre una emergencia. La colisión entre un vehículo y el tren deja dos personas atrapadas.
En el sector de Pavas.
Se reporta de manera preliminar dos personas atrapadas dentro del vehículo. En el sitio trabajan recursos de atención básica, rescate y soporte avanzado, para la extracción y atención de los pacientes.
Información en desarrollo.
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Foto con fines ilustrativos.