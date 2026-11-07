Vehículo cae a precipicio: rescatan a hombre con cuerdas

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un vehículo cayó a un precipicio en Bijagual de Turrubares y dejó a un hombre de 49 años herido.

La Cruz Roja Costarricense informó que el paciente viajaba en un cuadriciclo cuando ocurrió el accidente este sábado.

La institución recibió el reporte a las 2:50 p. m. y movilizó varias unidades para atender la emergencia. Entre los recursos que acudieron al sitio figuró un camión de rescate.

Rescate con cuerdas en Turrubares

Según la información suministrada, el cuadriciclo cayó a un precipicio de aproximadamente seis metros.

Los equipos de socorro utilizaron un sistema de cuerdas para llegar hasta el paciente y extraerlo.

Los cruzrojistas concentraron las labores de rescate en sacar al hombre del lugar donde quedó tras la caída. Lo trasladaron en condición urgente a un centro médico para que recibiera atención.

Hombre requirió traslado urgente

Arturo Castro, paramédico de la Benemérita, comunicó los detalles de la atención.

El reporte compartido no precisa el nombre del hospital que recibió al paciente ni describe las lesiones que sufrió.

La información disponible tampoco establece las circunstancias que provocaron la caída del cuadriciclo.

Por ahora, la Cruz Roja confirmó el rescate con cuerdas y el traslado urgente del hombre tras el accidente registrado durante la tarde en este sector de Turrubares.

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