Vehículo cae a guindo: reportan personas prensadas

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El Cuerpo de Bomberos reportó la caída de un vehículo a un guindo, en el sector de Páramo, Pérez Zeledón. Informe indica que accidente ocurrió 3 kilómetros antes del Hotel Savegre.
Un vehículo con personas a bordo cayó un guindo. De momento no se detalla la profundidad del precipicio.
Informe de Bomberos
Personas prensadas
Se reportan personas presandas. Cuerpos de emergencia van en camino para atender el incidente lo más pronto posible.
Información en desarrollo.
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