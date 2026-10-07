Vecinos y estudiantes de Isla Caballo ya tienen acceso a agua potable

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Más de 350 personas de Isla Caballo, en Punta Arenas, cuentan ahora con acceso al agua potable desde la llave de su casa. Durante años, la única forma segura de obtenerla fue traerla en barco desde Punta Arenas en bidones plásticos y subirla a mano.

El nuevo sistema híbrido capta agua tanto del aire como de la lluvia y la convierte en potable disponible en el tubo todos los días.

El proyecto surge por la necesidad detectada tras un evento ocurrido en la isla durante la pandemia. Aquel suceso impedía que los estudiantes pudieran llegar a los centros educativos porque no había agua potable.

La iniciativa fue desarrollada por la Universidad Nacional y el Tecnológico de Costa Rica. Gracias a eso, hoy estudiantes de la escuela Playa Torres cuentan con este líquido vital.

El sistema recolecta el agua llovida de toda la parte del techo y la deposita en cuatro tanques. Aníbal Ruiz, del Tecnológico de Costa Rica, explicó que el agua proviene de la parte techada y de la parte posterior de la escuela.

La directora del centro educativo, Yenoris Obando, destacó la oportunidad de que los niños tomen a diario un vasito de agua potable. La accesibilidad difícil a la institución hace que los alumnos lleguen cansados y agotados.