 Vecinos de San Carlos se unieron para apoyar a dos adultos mayores

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Vecinos de Dulce Nombre de Ciudad Quesada, en San Carlos, se unieron para apoyar a dos adultos mayores que pasaban dificultades y lograron construirles una casa en solo tres meses.

Don José Antonio y don Segundo Quesada, de 72 y 68 años, vivían desde hacía años en una vivienda de madera afectada por el comején y los vientos fuertes, sin seguro, sin pensión y sin chequeos médicos desde hacía mucho tiempo, tras haberse dedicado a vender frutas y a chapear.

Los vecinos decidieron organizarse y, con el aporte de más de 20 vecinos y empresas de la zona, construyeron la nueva vivienda, que ya está casi terminada, mediante la donación de mano de obra, pintura y puertas, entre otros materiales.

Quienes deseen ser parte de esta iniciativa solidaria pueden comunicarse al 8355-5226.