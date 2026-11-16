Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Vecinos de barrio San José de Alajuela relataron a Noticias Repretel los momentos de angustia que vivieron al escuchar los llantos de una bebé.

La pequeña sobrevivió a una presunta agresión por asfixia dentro de un apartamento.

Según los testimonios, inicialmente creyeron que la niña de un año y tres meses estaba enferma.

Sin embargo, los gritos aumentaron y después llegó un silencio que interpretaron como señal de que se había dormido.

Vecinos escucharon los llantos de la bebé

Una vecina contó que la madre pidió una ambulancia porque, según dijo, su hija estaba enferma.

Cuando intentaron ofrecerle ayuda, la mujer cerró la puerta y no les permitió ingresar.

Posteriormente, la abuela llegó al apartamento y pidió que abrieran.

Ella alertó al 9-1-1, mientras una vecina facilitó la dirección para orientar a los equipos de emergencia.

Policías auxiliaron a la pequeña

Según el reporte de Noticias Repretel, los oficiales encontraron a la bebé con lesiones y problemas respiratorios.

De inmediato, realizaron maniobras de reanimación.

Luego, la Cruz Roja trasladó a la pequeña al Hospital de Alajuela para recibir atención médica.

La Fuerza Pública detuvo a la madre, de 20 años, como sospechosa de la agresión y la puso a disposición de la Fiscalía.

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