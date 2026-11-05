Vecinos piden seguridad y paz tras 63 sicariatos en Cartago

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Vecinos de Llanos de Santa Lucía, en el distrito de Paraíso, marcharon la noche de este jueves para exigir seguridad y paz frente a los 63 sicariatos registrados en Cartago.

La vigilia se convocó para las 6 de la tarde y partió desde uno de los parques del distrito. Los manifestantes portan velas, camisas blancas y carteles.

La convocatoria surgió tras la muerte de Derek, un menor de 13 años de edad identificado como una de las últimas víctimas inocentes de la criminalidad en la zona.

Su familia y decenas de vecinos se congregaron para pedir justicia por el caso. “Nada más pedimos justicia por Derek. Esperamos que él no sea un número más”, declaró Jessica, tía del menor.

El familiar sostuvo que las medidas adoptadas para combatir la criminalidad no han sido suficientes en el distrito. “No creemos que hayan sido suficientes, porque si lo hubiera sido así no hubiera pasado lo que pasó un domingo a las 2 de la tarde”, afirmó.

Un vecino explicó que la actividad busca enviar un mensaje de paz y a las instituciones de justicia. “Santa Lucía es un distrito muy grande donde hay mucha niñez, y lastimosamente es un distrito que ha sido muy marginado”, manifestó.

La marcha recorrió varias calles del distrito por alrededor de 30 minutos y las autoridades policiales informaron de 9.800 personas detenidas por delitos en la provincia como parte de las acciones operativas.

Los delitos de robos, hurtos, asaltos y tacha bajaron de unos 2.900 casos en 2024 a menos de 2.000 este año. Pero los homicidios, en cambio, pasaron de 61 en 2025 a una cifra ya superada al mes de noviembre de 2026.

Diversas balaceras y llegadas de heridos por arma de fuego a hospitales se han registrado en Paraíso, Llanos de Santa Lucía, Oriamuno y La Unión.

Estos puntos concentran la vigilancia judicial y policial en una provincia que históricamente figuraba entre las más tranquilas.

Los vecinos confian en que la unión de la comunidad permita revertir la imagen del distrito. “La unión hace a la fuerza” fue parte del mensaje que llevaron a las calles.