Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Vecinos en Aserrí claman por ayuda ante la falta de agua potable que afecta a la comunidad desde hace varios meses, una situación que se ha prolongado sin solución aparente por parte de las autoridades competentes.

Cansados de esperar una respuesta, los afectados anunciaron una manifestación para este lunes frente a la Municipalidad de Aserrí.

“Resulta que a las 8 de la mañana ya no hay agua”, comentó Jeannette Zelaya. Indicó que deben esperar la llegada de la cisterna para abastecerse y levantarse muy temprano para realizar actividades como lavar o bañarse.

La problemática del suministro de agua potable mantiene en alerta a los residentes de la zona, quienes exigen una solución definitiva a las autoridades locales.