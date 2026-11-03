Vecinos de San Rafael de Heredia claman por solución en alcantarilla

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los vecinos de San Rafael de Heredia claman por una solución urgente ante una alcantarilla que colapsa por la presión del agua y genera inundaciones en las casas de la comunidad durante los fuertes aguaceros.

Según explican los afectados, la tubería actual no da abasto para la gran cantidad de agua que baja, ya que los sedimentos como arena, piedras, ramas y basura quedan atorados en los tubos reducidos, lo que provoca que el líquido se desborde, inunde las viviendas e impida el paso de los vehículos.

El alcalde de San Rafael de Heredia indicó que están atendiendo otros tres incidentes por las lluvias, como la caída de un puente peatonal en Santiago y una carpeta asfáltica dañada en Calle La Ciénaga, por lo que irán a evaluar el sector para determinar si se amerita un cambio de tubería, cuya programación dependerá del diagnóstico.