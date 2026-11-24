Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Los vecinos de varios sectores de San José se quedarán sin agua este miércoles 25 de noviembre debido a trabajos preventivos en el sistema de Puente de Mulas.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) suspenderá el servicio de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. en comunidades de Alajuelita, Escazú, Desamparados y La Uruca.

Durante ese periodo, la institución ejecutará labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo, limpiará equipos eléctricos y sustituirá piezas de las tuberías.

Jeimy Morera, vocera del AyA, explicó que, una vez finalizadas las intervenciones, comenzará la recuperación del sistema.

El suministro se restablecerá de forma paulatina a partir de las 11:00 p. m. en los sectores afectados.

En Alajuelita, la suspensión afectará a Concepción, San Josecito y San Felipe; mientras que en Escazú alcanzará a San Antonio, San Rafael y Santa Ana.

En Desamparados, las comunidades afectadas serán Aserrí, A Litrillos, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael Abajo y San Rafael Arriba.

La Uruca también registrará interrupciones en varias comunidades.

Morera señaló que estas labores buscan proteger la infraestructura y mantener el funcionamiento del sistema.

Ante la suspensión, el AyA recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas.