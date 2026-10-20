Vecinos de Pavas sufren inundaciones en los últimos días

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Los vecinos de Pueblo Nuevo de Pavas sufren severas inundaciones en sus viviendas tras los fuertes aguaceros, las cuales son provocadas por el rebalse de una acequia y la gran cantidad de basura.

La comunidad alberga una gran cantidad de adultos mayores, quienes aseguran sentirse totalmente impotentes ante la problemática, ya que el agua ingresa a sus casas y les deja pérdidas materiales.

El Incofer informó que una cuadrilla de mantenimiento limpió las cunetas y los drenajes, pero atribuyó el taponamiento a terceros que depositan desechos ilegalmente en el derecho de vía férrea.