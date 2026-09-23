Vecinos de Jiménez y de Siquirres serán los primeros en usar los pasos elevados de ruta 32

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los vecinos de Jiménez y de Siquirres serán los primeros en usar los pasos elevados en la Ruta 32, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica (MOPT) sobre el inicio de la construcción.

La empresa Meco iniciará las obras en enero y la obra estará lista en diciembre del 2027, de acuerdo con la información oficial del proyecto.

Además, se espera que a inicios del 2027 quede aprobada la construcción de otros pasos en la Herediana y en Moín.