Vecinos alzan la voz: tarifa de bus subiría hasta un 350%

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los vecinos de Belén alzan la voz contra una propuesta que aumentaría a ¢720 el pasaje de bus entre distintas comunidades del cantón.

¿De cuánto sería el incremento en la tarifa de bus?

De aprobarse, recorridos cortos como Belén-San Rafael pasarían de ¢160 a ¢720, con un incremento de hasta 350%.

El Concejo Municipal considera que la medida afectaría directamente a trabajadores, estudiantes y otros usuarios que se desplazan diariamente dentro del cantón y pidió que se mantenga una tarifa acorde con la distancia recorrida.

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