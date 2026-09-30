Vecina narra amenazas de muerte y agresiones de mujer que macheteó a adulta mayor

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Otra vecina aseguró que también habría sido víctima de amenazas y agresiones por parte de la mujer señalada de atacar con un machete a una adulta mayor.

Se trata de Auxiliadora Solano Ramírez, quien relató ante Noticias Repretel un episodio que, según afirmó, ocurrió hace 22 días.

Vecina asegura que la agredieron

Solano contó que la mujer se acercó mientras ella caminaba con sus hijos y un bebé en brazos.

Según su relato, en ese momento la mujer le habría jalado el cabello y cuestionado que saludara a otra vecina.

Vecinos piden a gritos su salida de la comunidad.

“Ya después van varias veces que me amenazan y me dicen que me va a matar”, afirmó Solano.

La vecina también aseguró que habría recibido otras agresiones físicas anteriormente.

Dice que presenció el ataque a la adulta mayor

Solano afirmó que estuvo presente cuando ocurrió la reciente agresión contra la adulta mayor.

Según explicó, se dirigía con sus hijos a visitar a la víctima cuando observó el ataque.

La mujer aseguró que primero puso a salvo a uno de sus hijos para evitar que presenciara la agresión. Después, dijo haber visto cómo la señalada golpeaba con un machete a la adulta mayor.

Además, afirmó que anteriormente habría observado otros episodios de agresión contra la misma víctima.

“Van tres veces que ella le pega”, relató.

Solano cuestionó la respuesta de las autoridades ante los hechos que, según su testimonio, habrían ocurrido en la comunidad.

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