Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente con una varilla que dejó a un hombre gravemente herido en la provincia de San José.

Según la versión preliminar, esta estaba incrustada en una de sus extremidades superiores. Tras el suceso, lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

El hecho ocurrió a las 00:12 de la madrugada de este viernes 27 de noviembre, en el sector de Sabanilla, Montes de Oca, específicamente en la urbanización Cedral.

Finalmente, al hombre lo identificaron con unos 41 años. De momento, no hay información sobre su condición actual.

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