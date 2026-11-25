Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La valoración de la presidenta Laura Fernández se mantiene alta, con un 60 % de percepción positiva en la encuesta de noviembre del CIEP de la Universidad de Costa Rica, aunque las personas solicitan mejoras.

El estudio, realizado a 1000 personas mayores de 18 años por llamada telefónica entre finales de octubre e inicios de noviembre, registra un 15 % de valoración neutra y un 25 % negativa, y muestra que el mayor respaldo proviene de la población mayor de 55 años y de las provincias de Limón y Puntarenas, mientras que la población menor de 35 años y las provincias de Heredia y San José son las que menos apoyan su gestión.

El respaldo también es mayor entre quienes tienen primaria, mientras que las personas con estudios universitarios o de secundaria son las que menos apoyan a la mandataria, quien se acerca a los seis meses de gestión y mantiene una percepción favorable, aunque los expertos señalan que sigue siendo baja en comparación con la que registraba su antecesor en esta misma época del mandato anterior.

