Vainilla natural: descubra cómo aprovechar su aroma en bebidas, postres y preparaciones saladas

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La vainilla natural, una de las especias más caras del mundo después del azafrán, puede aprovecharse en bebidas, postres y preparaciones saladas si se conoce su proceso de producción y curado.

Roberto Rojas Vargas y Daniela Vargas Chacón mostraron desde Pital de San Carlos la vainilla orgánica que cultivan, mientras que el chef Jonathan Angulo Fajardo compartió sus secretos para equilibrar el aroma en la cocina sin saturar el paladar.

Durante el segmento se explicó que cada flor de vainilla debe ser polinizada manualmente y dura abierta solo unas horas, además de que la vaina pasa por meses de secado y curado antes de llegar al consumidor.