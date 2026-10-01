Vacunación contra fiebre amarilla se extendió a más países a partir de hoy

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

A partir de este primero de octubre, quienes viajen desde Costa Rica hacia países considerados de riesgo por fiebre amarilla deberán cumplir con el requisito de vacunación según la medida adoptada sanitariamente.

La medida se extendió a más países, y Tracy Morales amplía los detalles en el siguiente informe periodístico para la audiencia sobre los destinos incluidos y las condiciones que deben cumplir los viajeros.

El material informativo no detalla la lista completa de países incluidos en esta ampliación ni las fechas específicas de vigencia para los viajeros que salen del territorio nacional a partir de este primero de octubre.