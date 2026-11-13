¿Va para la playa? Alertan por fuerte oleaje en tres zonas

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El servicio meteorológico Miocimar pronostica olas que podrían superar los 2 metros de altura en el Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Caribe para este fin de semana.

La entidad pidió a bañistas, pescadores y navegantes mantenerse atentos al comportamiento del mar.

El pronóstico de oleaje alto abarca tres regiones costeras del país durante el fin de semana. Miosimar advirtió que las olas podrían superar los 2 metros de altura, por lo que recomienda precaución a quienes visiten las playas.

La institución también dirigió el llamado a pescadores y navegantes que realizan actividades en el mar.

Las autoridades instan a la población a consultar la información actualizada antes de acudir a las costas.