Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Universidad Técnica Nacional (UTN) anunció que publicará este próximo martes 24 de noviembre la nota de admisión para el curso lectivo 2027, y los aspirantes pueden conocer los resultados en el Sistema de Gestión Universitaria, conocido como SIGU.

Además, este viernes 20 de noviembre estarán disponibles las correcciones de las notas preliminares, y a partir del 3 de diciembre los estudiantes podrán consultar la fecha y hora de su cita de matrícula; quienes tengan una cita asignada deberán presentar los documentos correspondientes.