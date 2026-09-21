Usuarios que necesitan licencia de moto tendrán dos semanas para hacer la prueba práctica sin cita

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Los usuarios que necesitan tener licencia para moto tendrán dos semanas para hacer la prueba práctica sin cita, según informaron las autoridades de Educación Vial.

Si no realizan la prueba en ese periodo establecido, deberán hacer otra vez el examen teórico, lo que representa un retroceso en el proceso para obtener el documento.

Las autoridades recomiendan a los interesados aprovechar estas dos semanas para realizar la prueba práctica y así evitar tener que repetir el examen teórico, que implica más tiempo y trámites adicionales.