Usuarios de la CCSS recibirán mensajes personalizados en el EDUS

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibirán mensajes personalizados y recomendaciones según su condición de salud a través de la aplicación EDUS a partir de este mes.

Estos mensajes son de carácter preventivo y se definirán con base en la información que se ubica en el expediente digital de cada persona, lo que permite una atención más focalizada.

Por ejemplo, personas con presión alta, colesterol, diabetes u otras condiciones recibirán consejos sobre alimentación, ejercicio y medicamentos, entre otros aspectos relevantes para su bienestar.