Universitarios marcharán contra recortes a la educación este martes

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó a una marcha en defensa de la educación de las universidades para este martes 20 de octubre, en medio de recortes que afectarían las becas estudiantiles y los cupos de ingreso.

La manifestación surge ante los recortes que, según CONARE, afectarían las becas estudiantiles, los cupos de ingresos y el funcionamiento de las sedes regionales de las universidades públicas.

Además, el organismo advierte de una propuesta de rebaja de 462 millones de colones que afectaría las olimpiadas científicas y de matemáticas, por lo que la marcha iniciará a las nueve de la mañana en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro.