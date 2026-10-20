Universidades públicas realizarán marcha nacional

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Las universidades públicas realizarán este martes 20 de octubre la Marcha Nacional por la Educación en rechazo a los recortes presupuestarios a la educación superior.

La concentración principal partirá a las 9 de la mañana desde la Fuente de la Hispanidad hacia la Plaza de la Democracia, en San José.

Jorge Herrera, presidente del Conare, informó que las universidades también se organizaron en las sedes regionales, con manifestaciones en Pérez Zeledón, Liberia, Ciudad Neily, San Carlos y Puntarenas.

Carlos Araya, rector de la UCR, advirtió que los recursos que se plantean recortar afectarían inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de las sedes regionales.

El Consejo Nacional de Rectores llamó a estudiantes, personal académico y administrativo a participar en la movilización.

María Ortega, presidente de la FEUNED, aseguró que la marcha será pacífica.