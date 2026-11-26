Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Con el paso del tiempo, la piel experimenta cambios y necesita cuidados que respondan a sus características.

La Dra. Vivian Campos, médica cirujana y especialista en medicina estética, explica qué ingredientes se utilizan para mejorar la apariencia del rostro y mantener una rutina de cuidado.

Entre los componentes destacan la vitamina C, reconocida por su función antioxidante, y el ácido hialurónico, relacionado con la hidratación, la elasticidad y la estructura de la piel.

También se menciona el thiamidol como ingrediente despigmentante para reducir manchas oscuras e hiperpigmentación.