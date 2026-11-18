Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La cocina italiana ofrece distintas formas de combinar pastas, carnes y mariscos. Una de ellas es la preparación de fettuccine con pulpo, camarones y almejas, un platillo que destaca por sus ingredientes frescos y una salsa cremosa elaborada durante la cocción.

El chef Alejandro Zumbado explicó el proceso para preparar esta receta. El primer paso consiste en cristalizar la cebolla en un sartén y agregar tomate fresco en trozos grandes. Este tamaño permite conservar parte de su textura durante la cocción y aportar jugos al platillo.

Luego se incorpora el pulpo para caramelizarlo y se agregan los camarones y las almejas. El chef explicó que estos mariscos necesitan poco tiempo de cocción: en menos de cinco minutos pueden estar listos.

El cambio de color hacia tonos rosados y anaranjados permite reconocer que alcanzaron su punto, por lo que recomendó evitar la sobrecocción para conservar su textura.