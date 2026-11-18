Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Una multitud despidió al periodista y escritor Camilo Rodríguez en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en Cartago.

Miles de personas provenientes de todo el país se congregaron para darle el último adiós.

El recinto resultó insuficiente y muchos de los asistentes siguieron la eucaristía desde el exterior del templo.



Pasadas la 1:30 de la tarde, el cortejo partió desde la capilla La Última Joya y recorrió 250 metros en procesión hasta la catedral.

La avenida central de Cartago se colmó de personas que acompañaron a la familia Rodríguez Chávez.

La homilía estuvo oficiada por el obispo de Cartago, Monseñor Mario Enrico Quirós, y el obispo emérito José Francisco Ulloa.



Durante la ceremonia, la hija del periodista, María Pía, dedicó palabras de despedida a su padre.

“Quisiera tenerte aquí por última vez, darte un beso, un abrazo, y decirte cuánto te amo y lo orgullosa que estoy de ti, del gran hombre que fuiste”, expresó.

Sus palabras generaron un dolor inmenso entre los presentes en el templo.



El hermano de Camilo, por su parte, agradeció las muestras de cariño recibidas.

“El país pierde un héroe, pero nosotros perdemos mucho más: un hermano, un hijo y un papá”, afirmó durante la despedida.

Además, recordó a quienes compartieron con el periodista su niñez en Pérez Zeledón, Cervantes y la finca Diamantes de Guápiles.



Tras la eucaristía, el mariachi Santa Cecilia acompañó el cuerpo hasta el cementerio general de la provincia de Cartago.

Camilo Rodríguez Chávez descansa a los 51 años de edad.