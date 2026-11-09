Una final increíble: Palí y Maxi Palí resumen el cierre de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Voz del Más Allá llegó a su fin con un espectacular cierre de temporada en el que reinaron el talento y las emociones. Si usted se perdió algún detalle, Palí y Maxi Palí le traen el resumen.

La gala inició con cuatro presentaciones de los jueces Humberto Vargas, Marta Fonseca y Mery Orellana.

Cada participante lo dio todo en el escenario. La competencia cerró con un duelo de leyendas entre los intérpretes de Antonio Aguilar, Elvis Presley y Vicente Fernández.

Después del encuentro, Brandon Mongrillo, de la mano de Antonio Aguilar, ganó el primer lugar de la temporada y se llevó los 15 mil dólares.

Por: Camila Rosales Méndez

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