¡Una cucharada llena de nutrientes! Conozca las mantequillas de semillas

Grecia Ferrara Jiménez e Ismael Ureña detallan los beneficios de estas grasas saludables.

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Las mantequillas de semillas son ricas en nutrientes y combaten la inflamación y el envejecimiento prematuro gracias a sus ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados.

La consejera alimentaria Grecia Ferrara Jiménez y el doctor Ismael Ureña explican que estos untables conservan la fibra de la semilla y aportan magnesio, zinc, hierro, selenio y vitamina E.

Además, el ghee, mantequilla sin agua ni sólidos lácteos, es tolerado por personas con intolerancia a la lactosa y resulta estable para cocinar a fuego alto.