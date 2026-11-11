¡Una cucharada llena de nutrientes! Conozca las mantequillas de semillas

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Las mantequillas de semillas son ricas en nutrientes y combaten la inflamación y el envejecimiento prematuro gracias a sus ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados.

La consejera alimentaria Grecia Ferrara Jiménez y el doctor Ismael Ureña explican que estos untables conservan la fibra de la semilla y aportan magnesio, zinc, hierro, selenio y vitamina E.

Además, el ghee, mantequilla sin agua ni sólidos lácteos, es tolerado por personas con intolerancia a la lactosa y resulta estable para cocinar a fuego alto.