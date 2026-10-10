Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Una carroza con sabor guanacasteco representará a Costa Rica en Nueva York durante el tradicional Desfile de la Hispanidad sobre la Quinta Avenida de Manhattan este domingo 11 de octubre.

La organización Sector 011 Yo Soy Costa Rica construyó una carroza que refleja las tradiciones guanacastecas, incluyendo la fachada de la Iglesia de Nicoya, un toro y su reina, una joven tica nacida en Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que el país participa en este desfile internacional.