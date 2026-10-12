¡Un viaje de sabor! Colombia y el Caribe conquistan la cocina

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Para celebrar el Día de las Culturas se pueden preparar platillos tradicionales que reflejan la mezcla de las influencias indígenas, españolas y africanas, y en esta ocasión Colombia, Venezuela, México y el Caribe conquistan la cocina con sus sabores únicos.

Elener Romero presenta la comida colombiana y explica cuáles son los platos tradicionales, cómo se preparan y cuáles son los rellenos de las empanadas, además de hablar sobre la comida caribeña.

Édgar Chirinos presenta la comida venezolana y detalla cuáles son las variedades de platillos, cómo se elaboran, cuáles son los rellenos, cuál es el plato más tradicional y cuál le gusta más a la gente.