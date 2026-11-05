Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un recorrido por las pizzas favoritas y sus mezclas más sorprendentes permite descubrir desde las propuestas más tradicionales hasta combinaciones que desafían al paladar.

Antony Marín explica qué características debe tener una buena pizza para lograr la combinación de sabores y texturas, cuáles son los sabores tradicionales y los favoritos del público, y qué ingredientes permiten crear pizzas diferentes y originales.

Además, el especialista detalla las variedades que ofrecen, las opciones de relleno para los bordes más solicitadas y cómo lograr que los rellenos se integren bien con la masa.