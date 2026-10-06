¿Un ganglio inflamado puede ser una señal de alerta? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Cuando aparece un ganglio inflamado cerca de la axila, es mejor examinarlo a fondo, porque podría ser una señal de que existe un tumor en los senos, y es importante reconocer los signos de alarma en esta zona del cuerpo.

El Dr. Meiji Yodeiri, oncólogo, senólogo y oncoplástico, explica que un ganglio duro o rígido, con tejido profundo infectado, que no duele y persiste dos o tres semanas mientras crece, merece atención médica inmediata.

Además, el especialista detalla que también puede aparecer una pelotita en el seno, que existe una relación entre el seno y la axila, y que la aparición de un bulto en el brazo o la mama, la retracción de la piel en el pezón y la fiebre persistente son señales que requieren evaluación.