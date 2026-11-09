¡Un empanizado de otro nivel! Trucos para conseguir el pescado perfecto

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Un empanizado de otro nivel exige trucos para conseguir el pescado perfecto, crujiente por fuera, jugoso por dentro y con tanto sabor que hasta quien le hace mala cara termina pidiendo más.
El chef internacional, Rubén Naranjo, embajador de la Federación Mundial de Restaurantes en Costa Rica, explica qué tipo de pescado soporta el empanizado sin deshacerse, cómo secar los filetes antes de cubrirlos y qué diferencias aportan la harina, el pan molido, el panko o una mezcla tipo tempura.
El especialista también detalla la temperatura ideal del aceite, cómo identificar el punto exacto de cocción, las versiones al horno o en freidora de aire y las salsas cremosa y cítrica que acompañan el plato.