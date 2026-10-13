¿Un bulto en el seno significa cáncer? Esto dicen los especialistas

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Hay afecciones benignas que se pueden confundir con cáncer de mama, y aunque los síntomas pueden parecer similares, los especialistas advierten que no se deben diagnosticar por el tacto, sino consultar con un médico.

El Dr. Roberto Morales Murillo, especialista en ginecología oncológica, explica que más del 80% de las consultas por nódulos son afecciones benignas que no tienen la capacidad de extenderse a otros órganos.

El especialista detalla que la aparición de cualquier bulto, secreción por el pezón, hundimientos o cambios en la piel nunca se debe dejar de consultar.