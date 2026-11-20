Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Si quiere darle un toque diferente al pescado, una salsa cremosa de camarones puede ser una excelente opción.

El chef Andrey Leyva compartió una receta sencilla para preparar un filete jugoso, dorado por fuera y acompañado de una salsa de mariscos que puede elaborarse con ingredientes al alcance de todos.

La preparación comienza con el pescado, que puede ser de cualquier variedad. Primero, se sazona por ambos lados con sal, sazón completo y ajo en polvo. También se puede agregar pimienta o cebolla en polvo, según el gusto de cada persona.