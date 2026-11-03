¡Un buen accesorio puede cambiarlo todo! Conozca las claves para combinarlos

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un buen accesorio puede cambiarlo todo, pero combinarlo exige equilibrar collares, pulseras y aretes para no recargar el look.

Carmen Candanoza, asesora de imagen, explica qué tipo de collar y pulseras acompañan a los maxiaretes en tendencia, y cómo influye el escote de la blusa o el vestido al elegir el largo del collar.

Además, la especialista detalla qué accesorios limpian un look estampado, cómo armar varios collares delgados de forma armoniosa y cómo transformar un mismo outfit de oficina a uno de noche.