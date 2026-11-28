Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Cada árbol de Navidad de 2,50 metros que se vende en el proyecto Árboles Tiquicia resume cuatro años de cultivo y cuesta hasta 35 mil colones.

El productor explicó que el precio depende de la altura y el espesor del pino, con ejemplares desde 18 mil colones. El proyecto, con 10 años de operación y un promedio de 700 árboles, recibe los ejemplares usados y los recicla para convertirlos en abono orgánico.

La reproducción anual sostiene la cantidad disponible. Evelyn Hernández, guía del proceso de siembra, detalló que las semillas se extraen de ramas de ciprés secadas al sol hasta que la bellota revienta.

En mes y medio se obtiene un almácigo que, a los 10 centímetros, se trasplanta a bolsas. Allí permanece unos ocho meses hasta alcanzar 50 centímetros, en un invernadero controlado para proteger la raíz del sol.

El traslado al terreno marca la última fase: para llegar a 1.50 o 2 metros se requieren aproximadamente tres años, precisó Hernández.

El mantenimiento corre a cargo de un trabajador que aplica hormiga una vez al mes, foliares y fungicidas contra hongos.

Al cliente se le recomienda mantener el árbol en una cubeta con agua, prensado con escombro, para que permanezca fresco entre uno y dos meses.

La formación del pino exige recortes de tres, cuatro y hasta cinco años antes de la venta. El productor recordó que antes se usaba una navajilla que se quebraba y dejaba cortes irregulares. La máquina moderna alivió esa labor y uniformó la forma cónica.