Un accidente cambió la vida de Christopher: así puede ayudarlo a recuperar su movilidad

Christopher Cambronero, vecino de Poás, necesita ayuda para una operación que le devuelva movilidad.

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El joven Christopher Cambronero, vecino de Poás, Alajuela, sufrió un accidente hace tres años que le dejó secuelas importantes, pues perdió la movilidad de una pierna y uno de sus ojos, enfrentando cada día nuevos desafíos.

A pesar de las dificultades, detrás de este joven siguen existiendo sueños y muchas ganas de salir adelante, por lo que hoy busca una mano amiga que le permita acceder a una operación para mejorar su calidad de vida.

Quienes deseen colaborar pueden contactarlo al 6108-2476 y ayudarlo a recuperar parte de lo que perdió, demostrando que siempre existe una nueva oportunidad para volver a empezar.