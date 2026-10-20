Un accidente cambió la vida de Christopher: así puede ayudarlo a recuperar su movilidad

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El joven Christopher Cambronero, vecino de Poás, Alajuela, sufrió un accidente hace tres años que le dejó secuelas importantes, pues perdió la movilidad de una pierna y uno de sus ojos, enfrentando cada día nuevos desafíos.

A pesar de las dificultades, detrás de este joven siguen existiendo sueños y muchas ganas de salir adelante, por lo que hoy busca una mano amiga que le permita acceder a una operación para mejorar su calidad de vida.

Quienes deseen colaborar pueden contactarlo al 6108-2476 y ayudarlo a recuperar parte de lo que perdió, demostrando que siempre existe una nueva oportunidad para volver a empezar.