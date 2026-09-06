Empresario asesinado: Lo último que hizo antes de morir en su casa

El empresario de apellido Alvarado, de 54 años, fue asesinado a balazos dentro de su vivienda en barrio Arenilla de Guadalupe, en Cartago.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Alvarado habría respondido al ataque y disparado contra uno de los sospechosos antes de morir.

El hecho ocurrió este sábado 5 de setiembre, cerca de la 1:10 p. m., cuando agentes judiciales de la Delegación Regional del OIJ de Cartago atendieron el homicidio.

Empresario se reunió con supuesto comprador

De acuerdo con la investigación preliminar, Alvarado se encontraba en su vivienda debido a que había acordado reunirse con un supuesto comprador.

El empresario pretendía vender un artículo de alto valor. Sin embargo, el encuentro habría tomado otro rumbo cuando el supuesto comprador llegó acompañado de otro hombre.

En determinado momento, los sujetos aparentemente intentaron asaltarlo y se produjo una balacera dentro de la vivienda.

Los sospechosos habrían disparado en varias ocasiones contra Alvarado, quien también tenía un arma de fuego.

Alvarado habría herido a uno de los sospechosos

Durante el intercambio de disparos, el empresario aparentemente accionó su arma contra uno de los hombres que intentaban asaltarlo.

Horas después, un hombre de apellido Mora, de 29 años, llegó herido a la Cruz Roja de Tres Ríos.

Posteriormente, Mora fue trasladado al Hospital Max Peralta para recibir atención médica.

El OIJ sospecha que este hombre podría ser uno de los sujetos que participaron en el intento de asalto que terminó con la muerte de Alvarado.

A eso de las 7 p. m., Mora recibió la salida del centro médico y fue trasladado a las celdas del OIJ de Cartago.

El hombre permanece a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación judicial.

Empresario murió dentro de su vivienda

El OIJ confirmó que Alvarado presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego.

La víctima tenía una lesión en el pecho, otra en el dedo pulgar derecho y una tercera en el lado derecho de la espalda, a la altura del omóplato.

Los agentes encontraron en la vivienda el artículo de alto valor que Alvarado pretendía vender.

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