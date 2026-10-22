¡Último duelo en la cocina! Hoy se define al ganador de Costa Rica, un país de sabores por descubrir 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Llegó el gran día y los fogones se encienden por última vez en esta segunda temporada del reality del ICT “Costa Rica, un país de sabores por descubrir”, donde la tensión está al máximo y por fin se conocerá quién se coronará campeón.

La final de este programa, que ha recorrido el territorio nacional en busca de nuevas recetas y talento local, define al ganador de una competencia que celebra la riqueza gastronómica del país.

La emisión promete un duelo culinario de alto nivel, donde los participantes pondrán a prueba todo su talento y creatividad para conquistar al jurado y al público, demostrando que la cocina costarricense tiene un futuro lleno de sabor e innovación.