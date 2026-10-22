¡Último duelo en la cocina! Hoy se define al ganador de Costa Rica, un país de sabores por descubrir 

La gran final de la segunda temporada del reality del ICT se define hoy.

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Llegó el gran día y los fogones se encienden por última vez en esta segunda temporada del reality del ICT “Costa Rica, un país de sabores por descubrir”, donde la tensión está al máximo y por fin se conocerá quién se coronará campeón.

La final de este programa, que ha recorrido el territorio nacional en busca de nuevas recetas y talento local, define al ganador de una competencia que celebra la riqueza gastronómica del país.

La emisión promete un duelo culinario de alto nivel, donde los participantes pondrán a prueba todo su talento y creatividad para conquistar al jurado y al público, demostrando que la cocina costarricense tiene un futuro lleno de sabor e innovación.