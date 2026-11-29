Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

Un video muestra el último desfile de Axel Quesada, director de la Banda Comunal de Palmar Norte.

La grabación recoge su participación en Sabalito Brilla 2026, el sábado 28 de noviembre.

Horas después, durante la madrugada del domingo, Quesada murió a los 32 años tras un accidente de tránsito en Potrero Grande de Buenos Aires, Puntarenas.

El último desfile de Axel Quesada en Sabalito

En las imágenes, Quesada desfila junto a los músicos de la agrupación que dirigía.

Una imagen de homenaje también recuerda su trayectoria al frente de la banda con estas palabras: “Tu legado, tu alegría y tu amor por la música siempre vivirán con nosotros”.

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¿Qué ocurrió en Potrero Grande?

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuatro personas viajaban en el mismo automóvil.

Poco después de la 1:00 a. m., la conductora perdió el control del vehículo y chocó contra una alcantarilla.

La conductora, de apellido Navarro y de 47 años, murió en el sitio.

Los equipos de emergencia trasladaron a dos ocupantes al hospital de Pérez Zeledón y a Quesada al hospital de Osa, donde murió.

Los agentes del OIJ de Buenos Aires investigan por qué la conductora perdió el control del automóvil.

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