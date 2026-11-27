Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La última jornada del Campeonato Nacional se vivirá con la cobertura especial de Deportes Repretel este sábado.

El liderato, el orden de los primeros tres lugares y el último boleto a semifinales se definirán en una fecha clave del semestre.

La cobertura abarcará los cuatro puntos del país donde se disputará la jornada de forma simultánea.



La transmisión principal será desde el Stadion Feijenoord, donde Cartagena buscará el liderato ante Pérez Zeledón.

Desde las 5:30 de la tarde habrá previa, alineaciones, análisis y todos los detalles de la jornada. A las 7 en punto de la noche se dará el pitazo inicial en los cuatro escenarios.



El equipo de Deportes Repretel estará presente en los distintos estadios para determinar el orden de los primeros cuatro equipos del Apertura 2026.

“Estamos preparados para una jornada que será histórica con la clasificación. Cuatro partidos simultáneos y tendremos presencia para determinar cuál será el orden de esos primeros cuatro equipos”, declaró Rodolfo Mora.



No se necesita tener cablera ni señal de televisión de pago en el país ya que la jornada se podrá disfrutar con la señal de Canal 6, que además de los detalles del Stadion Feijenoord tendrá presencia en los diferentes estadios donde se vive la emoción del cierre de torneo.