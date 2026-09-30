UCR diseña pastilla que cuando entra en contacto con el agua se convierte en desinfectante

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) diseñaron una pastilla que, al entrar en contacto con el agua, se convierte en un desinfectante eficaz, según se informó sobre el proyecto.

Esta iniciativa fue desarrollada por miembros de la comunidad universitaria, quienes trabajaron en la creación de un producto que pueda tener aplicaciones sanitarias.

La pastilla representa un aporte innovador desde la academia para la desinfección del agua.

Darío Chinchilla, de la UCR, explicó que la presentación concentrada permitiría reducir el volumen necesario para transportar estos productos y reutilizar los envases.

De esta manera, el personal de limpieza podría disolver las tabletas directamente en agua y preparar las soluciones en los recipientes que ya utiliza.

El proyecto también podría extenderse a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, hospitales y otras universidades.

Chinchilla destacó que uno de los avances fue reducir el tiempo de disolución a unos nueve minutos, mientras que productos similares disponibles en el mercado suelen tardar 20 minutos o más.