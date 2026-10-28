UCR cuenta con hospital donde los pacientes son juguetes

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta con un hospital de juguetes donde estudiantes de distintas carreras adaptan aparatos electrónicos para niños con discapacidad motora u otras condiciones.

El coordinador del proyecto, Marvin Coto, explicó que la iniciativa surge de las aulas de educación especial y de las familias que no encontraban quién reparara esos juguetes.

Para un niño con parálisis cerebral, presionar un diminuto botón puede representar una gran dificultad, por lo que los estudiantes modifican los sistemas eléctricos e incorporan botones más grandes.

Coto detalló que en la máquina de impresión 3D se diseña un pulsador destinado a accionar un juguete a distancia según la necesidad de cada persona.

Esos diseños requieren además una adaptación electrónica antes de entregar el juguete a fundaciones o familias. La UCR recibe juguetes electrónicos nuevos, usados e incluso dañados para darles una segunda oportunidad.

La fundación ANik atiende en la actualidad a 110 niños con parálisis cerebral, autismo, enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas, síndrome de Down y otras condiciones.

Mildred Rodríguez, de la fundación, explicó que gracias a los convenios con la UCR han logrado adaptar juguetes para que los pequeños puedan accionarlos con el pie, la mano o cualquier otra parte del cuerpo.