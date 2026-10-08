UCR anuncia feria de empleo: así puede acceder al espacio

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica (UCR) informó sobre una feria de empleo que se realizará durante este mes.

Sobre la feria de empleo

Según la información disponible, el espacio se llevará a cabo este martes 12 y miércoles 14 de octubre.

Para participar en la feria, las personas interesadas deberán registrarse mediante la página proporcionada por la institución.

El evento ofrecerá la oportunidad de conocer los puestos disponibles en más de 20 empresas.

Por: Camila Rosales Méndez

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